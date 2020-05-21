الأمين العام للكاف: “لا تغيير في موعد كان 2021 ومن المستحيل إقامتها في الصيف”!

الرياضة
  • -
  • 0
الأمين العام للكاف: “لا تغيير في موعد كان 2021 ومن المستحيل إقامتها في الصيف”!
بقلم أمير بهلول

أكد عبد المنعم باه الأمين العام للكاف، أنه لا تغيير في موعد كان 2021 لحد الآن، كما أنه من المستحيل إقامتها صيفا في الكاميرون بسبب المناخ.

وصرح “الأمين العام للكاف” لوكالة “إفريقيا ميديا فوتبول”: “لم يتم تغيير موعد البطولة، وسوف تقام خلال شهري جانفي وفيفري”.

وأوضح: “أي حديث عن التأجيل الآن غير متاح، والسبب الوحيد الذي يدفعنا لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري داخل القارة السمراء”.

وتابع: “لدينا تصورا كاملا عن البطولة، في ظل إمكانية حصر تفشي فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، ولكننا نؤكد استحالة إقامتها في الصيف، بسبب الظروف المناخية التي تعاني منها الكاميرون”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=823417

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com