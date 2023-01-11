الأمين العام للكاف: “مباريات الشان ستنقل عبر 66 قناة مختلفة”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا، الإهتمام الإعلامي الكبير الذي تحظى به “شان” الجزائر 2022.
وكشف فيرون ماسانغو أومبا، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “كل مباريات الشان سيتم نقلها جميعا عبر 66 قناة”.
كما أضاف: ” في الطبعة الماضية تم استعلال 14 كاميرا لتغطية “الشان”، وفي هذه الطبعة سخرت الجزائر 28 كاميرا لمباريات الشان”.
وتابع الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا: “كل هذا يبرز حجم الامكانيات التي سخرتها الجزائر، ويؤكد جاهزيتها لانجاح الشان”.
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