الأمين العام للكاف: “منافسة “الشان” تحظى بأهمية كبيرة لدى “الكاف””

كشف الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا، الأهمية التي توليها “الكاف”، لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر.

وصرح فيرون، اليوم في ندوته الصحفية: “نحن هنا للحديث عن التحضير لهذه المنافسة الرائعة التي ينتظرها الجميع”

كما أضاف: “هذه أكبر تظاهرة كروية إفريقية تحضتظنها الجزائر مند حوالي 20 سنة وهي تحظى بأهمية كبيرة لدى “الكاف””

وتابع كشف الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا: “هي منافسة تسمح لنا بتقييم البطولات المحلية الإفريقية”.