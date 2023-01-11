الأمين العام للكاف: “منافسة “الشان” تحظى بأهمية كبيرة لدى “الكاف””
بقلم كريم تيغرمت
كشف الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا، الأهمية التي توليها “الكاف”، لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر.
وصرح فيرون، اليوم في ندوته الصحفية: “نحن هنا للحديث عن التحضير لهذه المنافسة الرائعة التي ينتظرها الجميع”
كما أضاف: “هذه أكبر تظاهرة كروية إفريقية تحضتظنها الجزائر مند حوالي 20 سنة وهي تحظى بأهمية كبيرة لدى “الكاف””
وتابع كشف الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا: “هي منافسة تسمح لنا بتقييم البطولات المحلية الإفريقية”.
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