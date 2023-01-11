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الرياضة

الأمين العام للكاف: “منافسة “الشان” تحظى بأهمية كبيرة لدى “الكاف””

بقلم كريم تيغرمت
الأمين العام للكاف: “منافسة “الشان” تحظى بأهمية كبيرة لدى “الكاف””
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كشف الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا، الأهمية التي توليها “الكاف”، لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر.

وصرح فيرون، اليوم في ندوته الصحفية: “نحن هنا للحديث عن التحضير لهذه المنافسة الرائعة التي ينتظرها الجميع”

كما أضاف: “هذه أكبر تظاهرة كروية إفريقية تحضتظنها الجزائر  مند حوالي 20 سنة وهي تحظى بأهمية كبيرة لدى “الكاف””

وتابع كشف الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا: “هي منافسة تسمح لنا بتقييم البطولات المحلية الإفريقية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ckVmF
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