الأمين العام للكاف يحل بالجزائر في زيارة عمل

باشر الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، فيرون موسينغو أومبا، أمس الخميس زيارة عمل في الجزائر، تحسبا لمنافسة “الشان”.

وسيقوم موسينغو أومبا، خلال أربعة أيام، بجولة عبر الملاعب المعنية باحتضان مباريات البطولة الإفريقية للمحليين، للوقوف على آخر التحضيرات.

وكشف موقع الكاف، عن لقاء مبرمج اليوم الجمعة، بين أمينها العام، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس الفاف جهيد زفيزف.

وبعد زيارته أمس الخميس لكل من ملعب براقي، و”5 جويلية”، سيتفقد موسينغو أومبا، اليوم الجمعة الملعب الأولمبي بوهران.

ومن المقرر أن يختتم موسينغو أومبا، بزيارة تفقدية يوم الأحد لملعب عنابة، قبل تفقده ملعب “حملاوي” بقسنطينة.

يذكر أن البطولة الإفريقية للمحليين “الشان”، المقررة بالجزائر، ستجرى في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 14 فيفري المقبل.