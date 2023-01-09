الأمين العام للكاف يرفض التعليق على امكانية احتضان الجزائر لكان 2025

رفض الكونغولي، فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم التعليق على حظوظ الجزائر في احتضان “كان 2025”.

حيث قال، أومبا، على هامش وصوله أمسية اليوم الإثنين إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

“أنا متواجد في الجزائر من أجل الشان وليس للحديث عن كأس أمم إفريقيا 2025″.

كما أضاف:”ليس أنا من أُحدد من سيحتضن كان 2025 وانما المكتب التنفيذي للكاف هو من يُقرر”.

قبل أن يختم:”الجزائر وحسب المنشأت المتواجدة حاليا بامكانها احتضان الكان”.