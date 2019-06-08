الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية يهنئ العريف سحنون ويمنحه لقب “فارس الحماية”

هنأ الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، بلقاسم كتروسي، اليوم السبت، العريف سحنون عبد القادر، على عمله البطولي، بعد أن قام بإنقاذ امرأتين من الموت، في حريق مهول.

وقال في البرقية التي بعث بها للمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلف، إنه تلقى بفخر كبير العمل البطولي الذي قام به العون السابق سحنون عبد القادر، بتاريخ 6 جوان 2019.

وأشار أن سحنون عبد القادر، مثال حقيقي، لرجال الحماية المدنية، الذين يجازفون بأرواحهم، من أجل مصلحة وسلامة المواطنين.

وبالمناسبة، أطلق الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، اسم فارس الحماية المدنية، على البطل سحنون، مطالبا بتسجيله في الدورة التدريبية المقبلة للمنظمة، والتي ستأخذ مصاريف تنقله واقامته ودورته التدربية على حسابها.