الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة يصل الى وهران لحضور حفل الإفتتاح

وصل الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي، اليوم السبت، لحصور حفل افتتاح ألعاب البحر الابيض المتوسط.

وفي بيان لوزارة السياحة، فقد وصل الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي الى الباهية وهران.

حيث سيحضر ضيف الجزائر حفل افتتاح ألعاب البحر الابيض المتوسط، وسيقوم قبلها بجولة سياحية لبعض معالم المدينة.

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كما أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، على أهمية وضع البرنامج الخاص برقمنة القطاع حيز التنفيذ. وتجسيد أولى خطوات التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة.

وأشار وزير السياحة في لقاء تم خلاله إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بترقية الوجهة السياحية الجزائرية، تحت إشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. إلى أهمية إطلاق هذه البوابة للتعريف بالوجهة السياحية الجزائرية وما تزخر به من ثراء وتنوع في هذا المجال.

كما شدّد الوزير بن حمادي على ضرورة تكثيف التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة. مبرزا “أهمية تعزيز الإستثمار في المجال السياحي مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ونص عليه القانون الجديد للإستثمار الذي يهدف إلى تحفيز روح المبادرة لدى المستثمرين من داخل الوطن وخارجه”.

وأضاف الوزير ، أن هذا القانون يكرس أيضا مبادئ حرية الإستثمار والشفافية والمساواة في مجال معالجة المشاريع. وسيمكن من جلب الفرص وترقية الإستثمارات الأجنبية المباشرة”. كما ألّح الوزير على ضرورة إجراء تحليل دقيق للمقومات السياحية والتعرف على الأسواق المستهدفة. وكذا العروض السياحية المقترحة وبرامج التسويق . مشيرا إلى وضع دليل لفائدة المستثمرين في القطاع السياحي وتقديم مقترحات لتحسين وجهة الجزائر السياحية.

من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، زوراب بولونيكا شيفيلي، إستعداد منظمته لتكثيف التعاون مع الجزائر من أجل إعطاء دفع قوي للسياحة. داعيا إلى تشجيع الإستثمار في المجال السياحي للنهوض بالقطاع وجعله يساهم في التنمية وخلق مناصب الشغل.

كما ثمّن الأمين العام في هذا الشأن القانون الجديد للإستثمار الذي سيعطي دفعا قويا لمجال الإستثمار في الجزائر”. مؤكدا على ضرورة مرافقة المؤسسات الناشئة في هذا المجال. والعمل على بناء وجهة سياحية بامتياز من خلال التكفل الجيد بكل المقومات السياحية في الجزائر.

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