الأمين العام لمنظمة أوابك يزور الجزائر

سيقوم الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) جمال عيسى اللوغاني بزيارة الجزائر أيام الـ25 و26 و27 جوان 2023.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الزيارة في إطار في إطار التعاون بين الجزائر ومنظمة أوابك.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة اوابك في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة.

كما سيكون للأمين العام لأوابك لقاء مع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وعلى هامش هذا اللقاء سيتم الإمضاء على اتفاقية بين منظمة اوابك والمعهد الجزائري للبترول(IAP) في مجال التكوين والتدريب.

كما سيقوم الوزير والأمين العام بتكريم الباحثين الجزائريين الفائزين بجائزة أوابيك لسنة 2020. تقديرا للمجهودات المبذولة فيما يخص البحث العلمي في مجال الطاقة.