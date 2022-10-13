الأمين العام لمنظمة أوبك في زيارة عمل إلى الجزائر السبت المقبل

يقوم الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، بزيارة عمل، ابتداء من يوم السبت المقبل، إلى الجزائر.

وذلك بدعوة من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، حسبما جاء اليوم الخميس في بيان للوزارة.