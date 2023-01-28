الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو لضمان الحماية الدولية للفلسطينيين

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بحماية الطفل والمرأة.

وجاء تصريح الأمين العام، خلال تنظيم مؤتمر النساء البرلمانيات المسلمات في إطار التحضير للدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ومن جانبها صرحت نوارة سعدية جعفر خلال رئاستها لمؤتمر النساء المسلمات بالعالم الإسلامي، أن هذا الفضاء سيناقش حماية المرأة المسلمة والطفل في بلدان النزاعات وكذا قدرات النساء في حل النزاعات.

كما سيكون مناسبة لطرح البدائل والتحدث عما يحدث في فلسطين في هذه الأيام.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سيساهم في إعطاء صورة حية مرسومة عنها في ظل تصاعد الاسلاموفوبيا.

ومن جانبه، قال الأمين العام أنه تم انتخاب النائبة الأولى بهذه الدورة من الكاميرون والثانية من تركيا والمقررة من الجزائر.

وأضاف الأمين العام أنه يتم العمل على النهوض بالمرأة المسلمة والعمل على ترقيتها في العالم الإسلامي والمحفل الدولي.

كما سيتم التطرق لعديد المواضيع خلال هذه الجلسة من بينها المرأة والفقر. اتعليم المرأة، والآلية الأساسية للنهوض بالمرأة، والمرأة ووسائل الإعلام.

مؤكدا أن تعزيز مكانة المرأة في المجتمع تنهض بمقدراتها في جميع الميادين وهو ما يفتح المجال في قطاع التربية والتعليم.

كما توجه بتحية اكبار إلى المراة الفلسطينية التي تتكبدها، مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.