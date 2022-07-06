الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يشيد بالمبادرة التاريخية للرئيس تبون

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه اليوم الأربعاء بمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ووصف الأمين العام، الخطوة التاريخية التي قام بها الرئيس تبون، بجمع كل من محمود عباس واسماعيل هنية، بـ”خطوة جد إيجابية”.

وجاء تصريح الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي عقب استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وتطرق الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، مع لعمامرة إلى “مبادرة الجزائر للمصالحة بين الطرفين الفلسطينيين”.

مضيفا أن “الجزائر تضطلع بدور هام بمساندتها لكل ما من شأنه احلال السلم وتعزيز الأخوة بين الأشقاء الفلسطينيين”.

وأوضح المسؤول أنه تطرق مع لعمامرة إلى “جميع النقاط” التي تخص منظمة التعاون الإسلامي.

كما تطرق الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ورئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى “مكافحة الارهاب والوضع في ليبيا واليمن وقضية الروهينغا”.

وبعد تجديد تهانيه للجزائر شعبا وحكومة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية. ذكر حسين ابراهيم طه بـ”مساندة” منظمته للجزائر “البلد الشقيق والعضو الفاعل فيها”.

وقال في هذا الصدد “كان من واجبنا حضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر بصفتها عضوا مؤسسا لمنظمتنا”.

وكان رئيس الجمهورية قد جمع الثلاثاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، في لقاء تاريخي بعد فتور دام سنوات.

كما جمع اللقاء أيضا ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

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