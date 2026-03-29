الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط في زيارة عمل إلى الجزائر

يشرع الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط APPO ، فريد غزالي، في زيارة عمل إلى الجزائر. وذلك في إطار مشاركته في فعاليات الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز (AIG). المزمع عقدها يومي 30 و31 مارس 2026 بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران.

ويشارك فريد غزالي بصفته متحدثا رئيسيا استراتيجيا، حيث سيقدم مداخلة حول موضوع: الغاز الطبيعي في خدمة إفريقيا: السيادة الطاقوية، التصنيع والتعاون الإفريقي، منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط كمحفز.

وتندرج هذه المشاركة في سياق تعزيز النقاشات الاستراتيجية حول دور الغاز الطبيعي في دعم التنمية بالقارة الإفريقية. وترقية التعاون بين الدول الافريقية المنتجة للمحروقات. بما يساهم في تحقيق السيادة الطاقوية ودفع عجلة التصنيع والتكامل القاري.

