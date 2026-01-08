الأمين العام لمنظمة الناقلين: “فرحنا كثيرًا بمزاولة النشاط ولن نلتفت لمحاولات التشويش”

عبّر الأمين العام الوطني للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين موفق نوردين عن ارتياحه الكبير لعودة نشاط النقل إلى وتيرته الطبيعية. مؤكدًا أنّ هذه الخطوة من شأنها ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الولايات.

وفي تصريح له، قال المتحدث: “فرحنا كثيرًا بمزاولة النشاط، ولكل من يريد التشويش نقول: لا تنصتوا لمن يسعى إلى الخراب. وزعزعة استقرار بلادنا”.

وأوضح أنّ مهنيي القطاع يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. والاجتماعية الراهنة، مشددًا على أهمية التحلّي بروح المسؤولية والعمل المشترك لخدمة الصالح العام.

كما دعا الأمين العام جميع الناقلين إلى مواصلة أداء مهامهم بكل التزام، والمساهمة في توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة للمواطنين، مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.