الأمين العام لنقابة مؤسسة “تونيك”: “سيتم صبّ رواتب العمال المتوقفة منذ 6 أشهر”

كشف الأمين العام لنقابة مجمع المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة الورق والكرطون والتغليف “تونيك”، فريد زرارقي، عن صب رواتب 2300 عاملًا إبتداء من أمس الأربعاء، والتي لم يتلقوها منذ حوالي 6 أشهر.

وأكد المتحدث أنّه تم رفع مطالب العمال إلى الأمين العام للوزارة لفتح تحقيق على الإدارة، منذ سنة 2012، وتوفير المادة الأولية.

وأوضح النقابي لـ”النهار”، خلال إجتماع جمع ممثلي الوحدات والأمين العام لوزارة الصناعة، أنّه تم الإفراج عن رواتب العمال والمقدر عددهم بأزيد من ألفي عامل، مشيرًا إلى أنّ الرواتب لم تصب، منذ حوالي 6 أشهر، بالإضافة إلى جملة من المشاكل التي تواجه العمال أثناء أداء مهامهم.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ شركة “تونيك” الواقعة بالمنطقة الصناعية ببوسماعيل في ولاية تيبازة، دخل عمالها في إحتجاج، منذ 25 يومًا على التوالي، على مستوى الطريق الوطني رقم 69 الرابط بين بلديتي القليعة وتيبازة، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق حول الإدارة، منذ سنة 2012، التي أدت إلى إفلاس مؤسستهم المعروفة حتى على مستوى إفريقيا بإنتاجها للورق ومختلف علب التغليف، وأنّ وضعها المالي جيّد.

كما طالب ذات المتحدث الوزارة بمتابعة بعض مسؤولو المؤسسة الذين دفعوا بالمؤسسة للإفلاس، من خلال سوء التسيير، وعدم جلب المادة الأولية، بالرغم من طلبات العمال بالتعهد بمضاعفة العمل في حالة جلب المادة الأولية لرفع القدرة الإنتاجية.

وكشف فريد زرارقي عن إمكانات مجمع “تونيك” الذي يمتص كميات هائلة من الورق لإعادة رسكلته، مما يساهم في تخفيض فاتورة استيراد المادة الأولية وضمان تغطية السوق الوطنية من مادة الورق، إلا أن حجم الإنتاج انخفض بنسبة 70 من المئة مقارنة بما كان عليه في بداياته الأولى، بسبب شحّ الموارد المالية ونقص المواد الأولية.