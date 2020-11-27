الأمين العام لوزارة الخارجية : الجزائر ملتزمة مع شركائها لتحقيق أهداف الشراكة الأورو-متوسطية

شارك الأمين العام لوزارة الخارجية، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، بأشغال الدورة الخامسة للمنتدى الجهوي للاتحاد من أجل المتوسط.

وانعقدت الدورة تحت الرئاسة المشتركة لجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد شارك في الاجتماع أيضا، نائب رئيس المفوضية الاوروبية عن دول الشمال.

بالإضافة الى أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الاردنية الهاشمية نيابة عن دول الجنوب.

وابرز شكيب رشيد قايد تمسك الجزائر بمسار برشلونة، مستعرضا اولوياتها في اطار التعاون الأورومتوسطي.

وذكر بالتزام الجزائر مع شركائها، على أساس مبدأ تعدد الأبعاد لتحقيق الاهداف الرئيسية للشراكة الاورومتوسطية، ولإقامة مجموعة اقليمية مزدهرة.

وسلط الضوء على رؤية بلدنا فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، لا سيما على الاصعدة الامنية والاقتصادية والاجتماعية.