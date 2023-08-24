الأمين العام لوزارة الخارجية في زيارة إلى جمهورية النيجر

يشرع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الخميس، في زيارة الى جمهورية النيجر الشقيقة.

وحسب الوزارة فإن هذه الزيارة -ابتداء من اليوم- تأتي في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في ايجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال الزيارة سيكون للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر.