الأمين العام لوزارة الخارجية يستقبل مرشح مصر لمنصب مدير عام “اليونسكو”

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، اليوم الأحد، بمقر الوزارة خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق لجمهورية مصر العربية.

وذلك بصفته مُرشحَ بلاده لمنصب مدير عام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، UNESCO للفترة 2025-2029.

وحسب بيان الخارجية، فإن هذا الاخير يقوم بزيارة إلى الجزائر من 25 إلى 27 ماي 2024، في إطار حملته لحشد الدعم من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وشكل هذا اللقاء فرصة للدكتور العناني لعرض أولويات برنامجه والاطلاع على رؤية وتطلعات السلطات الجزائرية حول سبل تعزيز وتطوير عمل منظمة اليونسكو في مجالات اختصاصها، لاسيما في ميادين الثقافة، التربية، التعليم العالي والإعلام.