الأمين العام لوزارة الداخلية يستقبل السفير التركي بالجزائر

استقبل مساء اليوم الأحد، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد أمين درامشي السفير التركي بالجزائر محمت بوروي.

وحسب بيان للداخلية، فإن الزيارة تدخل في اطار تعزيز الشراكة الجزائرية التركية.

ووفقا لذات المصدر، فقد تطرق الطرفان إلى أفاق تعزيز التجارب المشتركة في مجال عصرنة الإدارة والمرافق العمومية والتسيير الحضري.

كما أنه تم الإتفاق على تعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا وبدرجة أكثر في اطار تقاسم الخبرات ذات الصلة بمكافحة حرائق

الغابات، بالإضافة إلى الوقاية من المخاطر الكبرى، وكذا التكوين في مجال الحماية المدنية والشرطة، يضيف البيان.