الأمين العام لوزارة الداخلية يعرض التجربة الجزائرية في التعايش وتهيئة الإقليم

عرض الأمين العام لوزارة الداخلية محمد أمين درامشي التجربة الجزائرية في التعايش وتهيئة الإقليم.

على ممثلي الدول المشاركة في اللقاء الوزاري الأوّل للحوار 5+5 بمونبليه الفرنسية.

يأتي هذا في إطار تعزيز الشراكة والحوار بين بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط، وكذا ترقية تبادل أحسن التجارب بين مختلف الشركاء.

وتندرج الدورة الإفتتاحية لهذا الحوار الجديد 5+5، في إطار بيان الجزائر المنبثق عن الندوة 14 لوزارات الشؤون الخارجية لـ”حوار 5+5″.

المنعقدة في 21 جانفي 2018، بهدف جمع صانعي القرار الإقليميين في بلدان الـ5+5″الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، المغرب، البرتغال، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، مالطا”.

وتبادل النقاش حول القضايا الأساسية والمقاربات السياسية المتخذة من أجل مجابهة عدد كبير من التحديات المشتركة.

وقد كانت هذه الدورة التأسيسية أيضا مناسبة لضبط برنامج عمل مشترك من أجل ترقية التبادل وتحديد السياسات في إطار رؤية مشتركة.

وخلال هذه الدورة، عرض محمد أمين درامشي، التجربة الجزائرية في مجال التعايش وتهيئة الإقليم على ممثلي مختلف الدول.

لا سيما في شقها المتعلق بالإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة والرامية إلى ترقية الأقاليم الجنوبية والمناطق الحدودية.

وذلك عبر تثمين إمكانياتها، مؤكدا على أن إلحاق القطاع الفرعي لتهيئة الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

يعبر عن إرادة في الانتقال بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم إلى مرحلة حاسمة من أجل تجسيدها ووضعها حيز التنفيذ.

في ظل رغبة من أجل أفضل تهيئة للإقليم الوطني.