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الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة يستقبل نائب وزير الدفاع لفدرالية روسيا

بقلم نادية بن طاهر
الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة يستقبل نائب وزير الدفاع لفدرالية روسيا
الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة يستقبل نائب وزير الدفاع لفدرالية روسيا
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استقبل اللواء محمد صالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، اليوم الأحد، الفريق ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع لفدرالية روسيا والوفد المرافق له. وتم الاستقبال بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، بحضور قادة القوات، ومدراء مركزيون لوزارة الدفاع الوطني.

ويأتي ذلك، بمناسبة تنظيم الجزائر للمنافسة “الصديق الوفي” بعنوان الألعاب العسكرية الدولية 2021، وفي إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والجيشين، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

الجزائر/روسيا

الجزائر/روسيا

الجزائر/روسيا

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