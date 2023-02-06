الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير كوريا

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين 06 فيفري 2023، بمقر وزارة الدفاع الوطني سعادة سفير جمهورية كوريا بالجزائر، كيم شانڤمو على رأس وفد رفيع المستوى.

وحسببيانوزارة الدفاع الوطني، فقد أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور اللواء مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد المرافق له، وقد تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين.

في الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية.