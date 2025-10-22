الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير البرازيل بالجزائر

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة سعادة سفير جمهورية البرازيل الإتحادية في الجزائر ماركوس فينيسيوس بينتا غاما. و الوفد المرافق له.

كما أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور كل من رئيس مكتب التعليم العسكري لدائرة الاستعمال و التحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. و مدير العلاقات الخارجية. و التعاون لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة. حيث تناولت هذه المحادثات مجالات ذات الاهتمام المشترك. في الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية.

