الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل رئيس أركان جيش البر التونسي

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع الوطني، الفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر التونسي مرفوقا بوفد عسكري رفيع المستوى.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأمين العام للوزارة استقبل رئيس أركان جيش البر التونسي. مرفوقا بوفد عسكري رفيع المستوى. اليوم وهذا في إطار احتضان الجزائر لأشغال الدورة التاسعة عشر (19). للجنة المختلطة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري. في الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر 2025.

وخلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات ثنائية، بحضور رئيس أركان القوات البرية بصفته رئيس الوفد الجزائري. ضمن اللجنة المختلطة الجزائرية-التونسية، وكذا مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني. وأعضاء الوفد التونسي المرافق، حيث تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك. أين أشاد الطرفان بالمستوى المتميز والنوعي الذي بلغته علاقات التعاون بين جيشي البلدين الشقيقين.

من جهة أخرى، نوه اللواء، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مجال التعاون العسكري. حيث ثمن عاليا التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية. لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله والإتجار بالمخدرات.

