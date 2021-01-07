الأمين العام لوزارة الدفاع يبحث التعاون العسكري مع الوفد الأمريكي

استقبل اللواء غريس عبد الحميد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس، باربارا باريت كاتبة القوات الجوية الأمريكية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر اللقاء الفريق الأول جيفري ل هاريجيان قائد التركيبة الجوية للقوات العسكرية الأمريكية لإفريقيا وأوروبا وقائد القيادة الجوية للحلفاء.

وبالمناسبة، أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور ضباط عمداء من وزارة الدفاع الوطني الشعبي وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي المرافق.

وقد تناولت المحادثات حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات إهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم تبادل الطرفان، التحاليل ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.