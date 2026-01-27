الأمين العام لوزارة الدفاع يستقبل المدير الوطني للتسليح الإيطالي

استقبل اليوم الثلاثاء، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء بن بيشة محمد الصالح، نائب الأميرال جيانسنتو أوتافياني، المدير الوطني للتسليح الإيطالي، وذلك على مستوى نادي الموقع للجيش بجانت بالناحية العسكرية الرابعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ترأس بعدها الطرفان أشغال الدورة السادسة عشر (16) للجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية للتعاون في المجالات التقنية-العسكرية وصناعة الدفاع.

أين تم التباحث خلال هذه الدورة في عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك. خاصة فيما يتعلق بالمجالات التقنية العسكرية وكذا الصناعات الدفاعية.