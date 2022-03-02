اللواء بن بيشة يستقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية
إستقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء بن بيشة محمد الصالح، اليوم الأربعاء، الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية، المدير العام للأسلحة، الفريق لوسيانو بورتولانو، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه الزيارة، في إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي.
وترأس بعدها اللواء وضيفه، أشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة الجزائرية الإيطالية، للتعاون في مجالات صناعة الدفاع.
أين تم التباحث خلال هذه الدورة في عدة قضايا ذات الإهتمام المشترك. خاصة فيما يتعلق بالمجالات التقنية العسكرية والصناعات الدفاعية.
إنعقاد أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية، كان فرصة لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين جيشي البلدين.
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رئيس المحكمة الدستورية يستقبل السفير الإيطالي اللواء
استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية ايطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، الذي أدى له زيارة مجاملة.
وحسب بيان للمحكمة، أوضح المصدر ذاته أن رئيس المحكمة الدستورية استعرض بهذه المناسبة “الإصلاحات الدستورية والانتخابية التي تعرفها الجزائر. تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ولمتطلبات الديمقراطية وسمو القانون”.
وقدم بلحاج لضيفه في هذا اللقاء “عرضا وافيا عن المحكمة الدستورية والصلاحيات الواسعة التي تضطلع بها. طبقا للتعديل الدستوري الأخير وعن الأدوار الهامة المنوطة بها”.
كما تناول رئيس المحكمة الدستورية مع سفير جمهورية ايطاليا بالمناسبة –يضيف البيان– “واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر وايطاليا. والحركة الكبيرة التي تعرفها مؤخرا في عديد الميادين السياسية والاقتصادية والقانونية وكذا سبل ترقيتها مستقبلا. لا سيما في مجال العدالة الدستورية.
وأعرب المسؤولان في هذا السياق عن “استعدادها لإقامة علاقات تعاون وتبادل بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية في المستقبل القريب. وذلك من خلال وضع إطار دائم للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الهيئتين”.
كما أبدى الطرفان ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكدا على إرادتهما في العمل على توطيدها على جميع الأصعدة والمجالات.
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