اللواء بن بيشة يستقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية

إستقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء بن بيشة محمد الصالح، اليوم الأربعاء، الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية، المدير العام للأسلحة، الفريق لوسيانو بورتولانو، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه الزيارة، في إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي.

وترأس بعدها اللواء وضيفه، أشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة الجزائرية الإيطالية، للتعاون في مجالات صناعة الدفاع.

أين تم التباحث خلال هذه الدورة في عدة قضايا ذات الإهتمام المشترك. خاصة فيما يتعلق بالمجالات التقنية العسكرية والصناعات الدفاعية.

إنعقاد أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية، كان فرصة لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين جيشي البلدين.

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