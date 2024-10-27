الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, لوناس مقرمان, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة ومدير المكتب الاقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, عبد الله الدردري, حسب بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان أن الطرفين قد قاما خلال هذا اللقاء “بتقييم شامل لواقع التعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف القطاعات, سيما العدالة واقتصاد المعرفة والعمل والشغل والضمان الاجتماعي والبيئة والطاقات المتجددة والصحة والشباب والرياضة”.

كما تطرقا, يضيف المصدر ذاته, إلى “المسائل ذات الاهتمام المشترك, سيما تلك المرتبطة بالظرف الدولي والاقليمي في ظل العدوان الاسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني, إلى جانب دور المنظمات الدولية في تقديم المساعدة والاغاثة لسكان غزة ولبنان”.