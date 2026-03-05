الأمين العام لوزارة الصحة يستقبل أعضاء النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية

استقبل الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، الخميس، بمقر الوزارة، وفدا عن النقابة المستقلة لبيولوجيّي الصحة العمومية، برئاسة الدكتور بوجلال يوسف. وذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية المكلّفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وذلك عملًا بتوجيهات وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، وفي إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع.

وقد شكّل هذا اللقاء فضاءً للحوار المسؤول والبنّاء، تم التطرق فيه إلى جملة من الانشغالات المهنية المرتبطة ببيولوجيي الصحة العمومية، لا سيما ما يتعلق بتحسين ظروف العمل والسعي إلى تطوير مناخ مهني ملائم يمكّن هذا السلك من أداء مهامه في أحسن الظروف.

كما تم التطرق إلى القانون الأساسي والأنظمة التعويضية الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى مختلف الإشكالات المهنية التي يواجهها البيولوجيون في الميدان.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام حرص وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، على تحسين أداء مهنيي الصحة وتوفير ظروف عمل ملائمة لهم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على جودة التكفل بالمريض وعلى أداء المنظومة الصحية ككل. مؤكّدًا أن جميع مستخدمي قطاع الصحة، بمختلف رتبهم ومهامهم، يحظون بنفس الأهمية لدى الإدارة المركزية.

كما شدّد الأمين العام على أن مختلف انشغالات مهنيي الصحة، وعلى رأسهم البيولوجيون، ستؤخذ بعين الاعتبار من طرف اللجنة المركزية المكلّفة من قبل الوزير بدراسة مطالب الشركاء الاجتماعيين.

وفي ختام اللقاء، دعا الأمين العام إلى تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في خدمة المريض وتحسين جودة التكفل الصحي.