الأمين العام لوزارة الصحة يستقبل أعضاء نقابة “سناباب”

استقبل الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، الثلاثاء، بمقر الوزارة، أعضاء المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، برئاسة بلوفة محمد، المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية المكلّفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وهذا تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان.

حيث خُصص اللقاء لعرض جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية المتعلقة بمنتسبي قطاع الصحة. بما في ذلك فئة الأسلاك المشتركة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا، من بينها مسألة حرية النشاط النقابي. وبعض الانشغالات المطروحة على المستوى المحلي، إلى جانب طرح مقترحات عملية. ترمي إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز المسار المهني لمستخدمي القطاع، حسب بيان لوزارة الصحة.

وخلال هذا الاجتماع، أكد الأمين العام حرص وزير الصحة على تكريس حوار جاد ومسؤول ومستدام. مع مختلف المنظمات النقابية، باعتباره خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وترسيخ الثقة المتبادلة. كما شدد على أن دراسة المطالب المطروحة تتم في إطار المقاربة التشاركية. التي تعتمدها الوزارة، والقائمة على الإصغاء الفعّال والتشاور البنّاء، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بما يخدم المصلحة العامة.

كما أبرز الأمين العام الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الصحة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية. لمستخدمي قطاع الصحة، باعتباره أولوية تندرج ضمن صميم اهتمامات الوزارة، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار الموارد البشرية ، و ما ينعكس إيجابا على جودة الأداء وترقية الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

هذا وأشارت الوزارة في بيانها، أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية اتسمت بروح المسؤولية والتفاهم، مع التأكيد على أهمية مواصلة الحوار البنّاء وتعزيز آليات التشاور بما يسهم في دعم مسار القطاع الصحي والارتقاء بأدائه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور