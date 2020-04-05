الأمين العام لوزارة الصناعة: الوزارة اتخذت إجراءات عملية وميدانية لمواجهة فيروس كورونا

كشف الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم، محمد بوشمة، أن قطاع الصناعة اتخذ إجراءات عملية وميدانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا

وأضاف بوشمة خلال استضافته في ركن ضيف الصباح للقناة الأولى، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات لضمان تسهيل واستمرارية تموين المواطنين.

وأشار إلى أن مجمع النسيج العمومي GETEX سيطرح، في مرحلة أولى، أزيد من مليوني كمامة شهريا بنوعية جيدة.

كما أن مجمع صيدال باشر الاتصالات بمؤسسات أجنبية للشروع في انتاج الكلوروكين لتغطية الحاجيات الوطنية من هذه المادة محليا.

وأفاد ذات المتحدث، أن مجمع DIVINDUS على استعداد لتجهيز المستشفيات بالشاليهات الجاهزة والأسرة الطبية، وكذا تدعيم المجمعات بسيولة اضافية لتلبية حاجيات السوق.