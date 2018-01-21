الأمين العام لولاية البليدة يأمر بالإسراع في إتمام المشاريع السكنية

شدد الأمين العام لولاية البليدة، رابح ّآيت حسن اليوم على ضرورة الإسراع في إتمام بقية المشاريع المسجلة خلال العهدة الماضية.

وذكر خلال إجتماع له مع رؤساء الدوائر بضرورة الإسراع في تسليم المشاريع اسكنية من صيغة LPP- AADL- LSP.

التي تخص الولاية يجب أن تسلم في أجالها القانونية.

كما درس الإجتماع الموسع تهيئة قاعة دار الثقافة محمد التوري التي تشهد أشغالا لم تنته بعد.

كما تم الإطلاع على سير مشروع المقر الجديد لبلدية البليدة،و من المتتظر أن يسلم في آفاق العام القادم.

وقد حضر اللقاء رؤساء الدوائر وبعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،و المدراء التنفيذيون على مستوى الولاية.