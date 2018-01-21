عاجل

الأمين العام لولاية البليدة يأمر بالإسراع في إتمام المشاريع السكنية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الأمين العام لولاية البليدة يأمر بالإسراع في إتمام المشاريع السكنية
بقلم أحمد مراح

شدد الأمين العام لولاية البليدة، رابح ّآيت حسن اليوم على ضرورة الإسراع في إتمام بقية المشاريع المسجلة خلال العهدة الماضية.

وذكر خلال إجتماع له مع رؤساء الدوائر بضرورة الإسراع في تسليم المشاريع اسكنية من صيغة LPP- AADL- LSP.

التي تخص الولاية يجب أن تسلم في أجالها القانونية.

كما درس الإجتماع الموسع تهيئة قاعة دار الثقافة محمد التوري التي تشهد أشغالا لم تنته بعد.

كما تم الإطلاع على سير مشروع المقر الجديد لبلدية البليدة،و من المتتظر أن يسلم في آفاق العام القادم.

وقد حضر اللقاء رؤساء الدوائر وبعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،و المدراء التنفيذيون على مستوى الولاية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital