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أخبار الجزائر

الأمين العام لولاية البليدة يزور ضحايا حادث المرور التسلسلي

بقلم ع.ع
الأمين العام لولاية البليدة يزور ضحايا حادث المرور التسلسلي
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تنقل الأمين العام المكلف بتسيير شؤون ولاية البليدة، نجم الدين طيار، إلى المستشفى الجامعي بالولاية. للاطمئنان على حالة المصابين جراء حادث المرور المتثل في اصطدام تسلسلي لـ 20 مركبة مركبة على مستوى الطريق السيار بالقرب من محول الشفة بلدية بوعرفة نحو وهران.

وحسب ما أفادت به ولاية البليدة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، فقد أعطى نجم الدين طيار . تعليمات بتسخير كل الامكانات الطبية اللازمة لتكفل احسن بضحايا الحادث المروري.
وأشار المصدر أن 23 شخصا من ضحايا الحادث غادروا المستشفى فيما بقيت 10 حالات أخرى تستوجب الاستشفاء.

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