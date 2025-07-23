الأمين العام لولاية البيض يتنقل إلى المستشفى للاطمئنان على جرحى حادث المرور المروع

تنقل الأمين العام لولاية البيض برفقة السادة أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف. حسب بيان وزارة الداخلية.

وجاء هذا التنقل على إثر حادث المرور الخطير الذي تمثل في تصادم تسلسلي بين حافلتين لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة وسيارة أجرة، وقع بالطريق الوطني رقم 47 بمحور الدوران المركز الجامعي، بلدية ودائرة البيض، وأسفر عن تسجيل ست (06) وفيات و45 جريحًا.