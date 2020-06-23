الأمين الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين: ردود وزارة التربية لم تقنعنا

قال الأمين الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين، سيواني إسماعيل، إنّ “ردود وزارة التربية الوطنية لم تكن مقنعة نظرا لكونها لا ترقى للمستوى المطلوب”.

وأكد سيواني، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ “النهار”، قائلا “تفاجأنا للردود التي قدمتها وزارة التربية الوطنية على الإنشغالات والإقتراحات التي رفعناها لهم”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الردود لم تكن ترقى للمستوى المنتظر منها”، مشيرا في السياق ذاته “لمسنا نوعا من التهميش وصنع التفرقة بين القطاع الواحد”.

وأشار سيواني “ردود وزارة التربية تحدثت عن الأمور القانونية، في الوقت الذي نرى فيه تسهيلات للأسلاك الأخرى”.