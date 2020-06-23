الأمين الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين: ردود وزارة التربية لم تقنعنا

الوطني
  • -
  • 0
الأمين الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين: ردود وزارة التربية لم تقنعنا
بقلم هاجر زليلف

قال الأمين الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين، سيواني إسماعيل، إنّ “ردود وزارة التربية الوطنية لم تكن مقنعة نظرا لكونها لا ترقى للمستوى المطلوب”.

وأكد سيواني، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ “النهار”، قائلا “تفاجأنا للردود التي قدمتها وزارة التربية الوطنية على الإنشغالات والإقتراحات التي رفعناها لهم”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الردود لم تكن ترقى للمستوى المنتظر منها”، مشيرا في السياق ذاته “لمسنا نوعا من التهميش وصنع التفرقة بين القطاع الواحد”.

وأشار سيواني “ردود وزارة التربية تحدثت عن الأمور القانونية، في الوقت الذي نرى فيه تسهيلات للأسلاك الأخرى”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=840626

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com