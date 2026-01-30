الأمين العام لـ “الأفلان” ينشط لقاء ولائيا بالبويرة 

أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، عبد الكريم بن مبارك، اليوم، على لقاء ولائي جمع مناضلي وإطارات الحزب بالبويرة.

وبالمناسبة ، شدد بن مبارك على ضرورة لمّ الشمل وتعزيز الوحدة الداخلية، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات الشابة للمساهمة الفعالة في خدمة المصلحة العليا للبلاد.

كما أكد بن مبارك على أهمية التحلي بروح الانضباط والجدية والمسؤولية، وتعزيز علاقة الثقة مع المواطن من خلال الإنصات لانشغالاته.

وأيضا نقلها بصدق، ومرافقته ميدانياً، بما يكرّس صورة الحزب كقوة سياسية قريبة من هموم المجتمع ومنخرطة بفعالية في خدمة الوطن.