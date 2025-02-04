الأمين العالم لـ UGTA : لا يوجد أي بلد مثل الجزئر قدم زيادات بـ 47 % في الرواتب

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، أنه لا يوجد أي بلد، مثل الجزائر، قدّم زيادات بـ 47 % في الرواتب.

ولدى نزوله ضيفا على “النهار TV”، قال تقجوت إنه لا يجب نكران ما تم تحقيقه لصالح العمال.

وبخصوص الأسلاك المشتركة أكد تقجوت أن هذه الأسلاك لا توجد فقط في قطاع التربية أوالصحة نجد في مرافق وإدرارات عمومية ولا يمكن حصرها في قطاعين فهذا إجحاف للأخرين.

وفي السياق ذاته كشف تقجوت عن إنشاء لجنة خاصة على مستوى المركزية النقابية ستساهم في دراسة مطالب الاسلاك المشتركة.