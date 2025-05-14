الأمين العام لوزارة الفلاحة يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

استقبل حميد بن ساعد، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد تطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى عدة مسائل لا سيما تلك المتعلقة بفرص الاستثمار في الجزائر. خاصة في الزراعات الاستراتيجية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خبرات هذه الهيئة وتبادل التجارب.