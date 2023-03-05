الأم المثالية وما جزاء الإحسان إلا الإحسان

هذه واحدة من القصص عن الأم في مجال التضحية، عاشت السيدة فاطمة مع أولادها الخمسة وحدها بعد أن استشهد زوجها في أحد المعارك الحربية. وقد عانت فاطمة كثيراً في بادئ الأمر، فهي لم تعتد على العمل او الجهد.حيث كان زوجها رحمه الله هو من يقوم بكل ذلك،

وكانت هي تقوم بتربية الأطفال والاهتمام بالمنزل. قررت السيدة فاطمة التغلب على الأمر سريعاً، فمن سيعتني بالصغار. لم تترك السيدة فاطمة عملاً إلا عملت به، الخياطة، التطريز، بيع الطعام المجهز. مرت السنين وبطلة قصتنا تعمل دون كلل او ملل، على الرغم من كونها سنوات ثقال، إلا أنها عندما ترى الابتسامة على وجه أطفالها كان كل الهم والألم يزول عنها.

الأم المثالية وما جزاء الإحسان إلا الإحسان

كبر الأطفال، تخرج الابن الأول من الجامعة بعد أن أصبح طبيب والثاني بعد أن أصبح محاسب في واحدة من الشركات الكبرى، والشابة الثالثة كانت على مشارف التخرج من واحدة من أعرق الجامعات. أما الاثنين الصغيرين فكانوا في مراحل التعليم المختلفة. بدء الابن الأكبر في دراسة للحصول على درجة الماجستير،

وفي يوم تكريمه بعد أن حصل عليها قام بشكر أمه كثيراً على ما قدمته له وقرر أن يعطيها لقب الأم المثالية. وفي الشركة التي يعمل بها الابن الثاني، أقيم يوم احتفالاً بعيد الأم، لم يخجل الشاب أن يقوم بدعوة أمه، بل وان يقترح على لجنة الحكام بان تأخذ هي لقب الأم المثالية.

الأم المثالية وما جزاء الإحسان إلا الإحسان

قام الصغيرين بنفس الفعل في مدرستهم، أما الفتاة فكان لها رأي مختلف. لقد قامت بالبحث عن رحلة عمرة، وهي من الرحلات التي كانت تتمنى الأم القيام بها، وقدمت فيها وبالفعل ذهبت الأم إليها كونها أم مثالية. في نهاية القصة علينا أن نتعلم جميعاً بر أمهاتنا وآبائنا، ليس بالضرورة أن يكونوا أصحاب تعليم عالي، منصب كبير أو يمتلكون الكثير من النقود. والدتك هي نجاتك في الآخرة.