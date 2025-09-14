إعــــلانات
آدم وحواء

الأم وعجائبها السبع

بقلم النهار أونلاين
  52
  • 0

من أجمل ما قرأت
1- الجلوس بقرب الأم بعض الدقائق يعادل جلسات عديدة عند طبيب نفسي متمكن .

2- علمياً، الأم تصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكراً واستقراراً وهدوءاً، وأكثر اندماجاً مع من هم حولك .

3- الأم هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر، فلا تتعجب إذا منعتك من الذهاب أو الخروج حتى وإن كان للتنزه .

4- علمياً، عندما تضع الوالدة يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل فوراً للشفاء ولو نفسياً .

5- الأم وحدها القادرة على افتدائك بنفسها وإن لم يستدعِ الأمر .

6- الوالدة قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك .

7- الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيّف شعورك أمامه حتى باستخدام الخدع والحيل .

حفظ الله جميع الأمهات، ورحم الأموات منهنّ وأسكنهن فسيح جناته..

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

