عين على الأسرة..

الأنانية في العلاقات الإنسانية والزوجية.. خطر يهدد المودة والألفة

إن من أصعب المشكلات التي تقابل الطرفين في أي علاقة عاطفية أو زوجية الشخص الأناني. الذي غالبا ما يسعي وراء طموحه وأهدافه الشخصية، مما يجعله لا يضع شريكه رقم واحد في حياته. فيعتبره حلم من أحلامه وطموحاته التي تأتي لاحقا طبعا بعد مستقبله أولا، ومن هنا يبدأ الإهمال ويقل الاهتمام. يصبح الشريك مهمش بعض الشيء في حياته، فتبدأ المشاعر بالفتور وأحيانا تصل إلى البرودة. بعد أن يحس الطرف الآخر بأن وجوده ليس حبا من أجل الاستمرار بل حب امتلاك مؤقت وسريعا ما يزول. مما يخلق إحساس بعدم الأمان فتصبح العلاقة متذبذبة وصعبة الاستقرار. ودائما قبل أن نعالج مشكل لابد أن نعرف أسبابه.

ما هي أسباب الأنانية يا ترى؟

1/ التعود علي امتلاك كل شيء: وغالبا هذا الأمر يعود إلى التنشئة، وطريقة التربية التي نالها منذ صغره، يريد وينفذ أمره، يطلب ويستجاب له سريعا، فيكون قد اعتاد علي تنفيذ كل ما يفكر به من هنا يولد لديه حب امتلاك كل ما يهمه ويعنيه أو حتى يريده لمجرد الحصول عليه

2/ حب الذّات: أن يكون محبا لنفسه، ونفسه لديه هي أولا وأخيرا.

3/ المرور بمواقف استوجبت الأنانيّة: أن يكون واجه الكثير وعاني في حياته من كثرة التّضحية للآخرين وعدم الحصول علي مقابل، أي انه كان أولا محبا للغير، معطاء، وبسبب أشخاص لا يستحقون من هنا يتعلم أن يفعل العكس تماما.

طرق علاج الأنانية أو تحاشيها

1/ من يحب فقط لمجرد الامتلاك يسهل عليه إظهار أنانيته أمام شريكه ومن هنا علي الشريك أن يفكر جيدا في الأمر ومن ثم يقرر إما قطع العلاقة فورا مع الشريك لكن بعد مصارحته بكل ما صدر عنه من مواقف أثبتت أنانيته حتى لا يتهمه بالتخلي عنه أو أن يختار الاستمرار معه شرط أن يعدل منه، بأن يفكر مع نفسه أو يفكرا معا في طرق تجعل الطرف الأناني يتخلص من أنانيته مع مرور الوقت.

2/ من مر بمواقف صعبة في حياته استوجبت معها أن يكون أناني يسهل علي شريكه مساعدته في التخلص من الأنانية، تكلم معه واخبره بما لاحظته عليه من تصرفات توحي بالأنانية، أبلغه مقدار حبك له..وأشعره دائما انك ستظل بجواره للأبد، وأيضا خططا سويا لطرق يتخلص بها من أنانيته المكتسبة حتى تستقيم الأمور بينكما ويستقر كل منكما في جوار الأخر.

3/ أما من أنانيته ناتجة عن حب الذات، فهذا يكون أصعب حال من ما سبق، ولكن ليس مستحيلا. وترجع أيضا لمقدار حبه لك، فكلما زادت محبته لك وقيمتك عنده، كلما كان أسهل واضمن علاجه

تنويه: رغم صعوبة التعديل في سلوكيات الإنسان، إلا انها ليست مستحيلة، وهذا يعود دائما لمقدار حب كلا منهما للأخر.