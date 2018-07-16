الأنتربول في ميناء الجزائر من أجل تعزيز مكافحة الارهاب

أعلنت منظمة الأنتربول ايفاد أعوان من الشرطة الى 8 موانئ بمنطقة غرب البحر المتوسط منها الجزائرمن أجل مساعدة السلطات المحلية.

وهذا لفحص الركاب وتحديد الارهابيين المحتملين خلال موسم الاصطياف.

وأوضحت ذات الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين أن هذه العملية التي أطلق عليها الاسم الرمزي “نبتون”.

حيث تعالج التهديدات التي تشكلها أسفار المقاتلين الارهابيين الأجانب الذين يستخدمون للسفر بين شمال افريقيا وجنوب أوروبا الطرق البحرية المتوسطية.

وكذا الأشخاص والمتاجرون بالمخدرات والأسلحة النارية.

وأضاف المصدر الى أن الجزائر وفرنسا وايطاليا والمغرب وإسبانيا، وكذا تونس تقود عملية نبتون بدعم من الانتربول.

ومن منظمة الجمارك العالمية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل فرونتكس.

ويقوم البلد المضيف بمراقبة هوية المسافرين و معلومات جواز السفر مقابل قاعدات البيانات الاجرامية التابعة للإنتربول.

وذلك من خلال شبكتها للاتصالات العالمية المأمونة بين أجهزة الشرطة.

وبحسب الانتربول فان وثائق السفر المسروقة تعتبر “عنصر رئيسي” لتنقل الارهابيين بالخصوص المقاتلين الارهابيين الأجانب العائدين من مناطق النزاع.