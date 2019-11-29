الأنتربول يقدم المشتبه به في قضية القتل العمدي للعدالة بعين البيضاء

أخبار الجزائر
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الأنتربول يقدم المشتبه به في قضية القتل العمدي للعدالة بعين البيضاء
بقلم رشيد مقدم

سلّمت خلية الأنتربول التابعة للشرطة القضائية بأم البواقي المشتبه به في قضية القتل العمدي للعدالة بعين البيضاء.

وأفادت خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية أنه قد تم إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.
وذكر ذات المصدر، ان المشتبه به البالغ من العمر 30 سنة ارتكب جريمة القتل بمدينة عين البيضاء في 24 فيفري 2015.

وراح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 56 سنة، ولاذ بالفرار إلى خارج الوطن اين تم اسصدار ضده أمر بالقبض الدوليِ.

وأضاف المصدر ، أن المشتبه به أوقفته شرطة الأنتربول الدولية وتم تقديمه أمس أمام الجهات القضائية المختصة.


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