الأنترنت الثابت والنقال: تسجيل أزيد من 50 مليون مشترك في الجزائر

تم تسجيل أزيد من 50 مليون مشترك في الأنترنت الثابت (خط الاشتراك الرقمي ADSL – الألياف البصرية FTTH – الجيل الرابع LTE/Wimax) والنقال (الجيل الثالث والرابع) في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. مسجلا ارتفاعا قدره 7 بالمائة.

وحسب آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، فإن عدد المشتركين في الأنترنت بلغ 50.18 مليون مشترك في الثلاثي الأول من 2023. مضيفا أنه من أصل 50.18 مليون مشترك في شبكات الأنترنت تم تسجيل 4.90 مليون مشترك في شبكة الأنترنت الثابت. و45.29 مليون مشترك في شبكات الهاتف النقال.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 4.90 مليون مشترك في الانترنت الثابت، تم إحصاء 2,78 مليون مشترك في خطوط الاشتراك الرقمية اللاتماثلية. و1,49 مليون في شبكة الجيل الرابع الثابت و617.324 مشترك في الألياف البصرية المنزلية. ومن بين العدد الاجمالي للمشتركين في الانترنت الثابت، تم تسجيل 97,57 بالمائة مشترك مقيم و2,43 بالمائة مشترك مهني.

وفيما يخص المشتركين في مختلف عروض الانترنت الثابت، يتوفر 85,24 بالمائة على التدفق ما بين 10 و20 ميغا. و13,98 بالمائة ما بين 20 و50 ميغا. فيما تحوز نسبة 0,46 بالمائة على ما بين 50 و100 ميغا. و0,22 بالمائة على أزيد من 100 ميغا. وبخصوص الانترنت النقال، فقد تم تسجيل أزيد من 45,29 مليون مشترك عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023.

وذكر التقرير، أنه من أصل 45,29 مليون مشترك في الأنترنت النقال. تم تسجيل 39,57 مليون مشترك في شبكة الجيل الرابع. و5,71 مليون في شبكة الجيل الثالث. مقدرا معدل النطاق الترددي لكل مشترك خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بـ 3092 جيغابايت في الثانية. مقابل 2240 جيغابايت خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما أوضح التقرير، أن معدل الإستهلاك الشهري للبيانات لدى كل مشترك قد بلغ بتاريخ 31 مارس 2023 ما مقداره 6,37 جيغا أوكتي.

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