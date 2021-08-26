الأندلسي للنهار.. أسعار تذاكر الرحلات الجوية جد معقولة

قال المكلف بالإعلام في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين الأندلسي، اليوم الخميس، إن أسعار تذاكر الرحلات جد معقولة. وأوضح الأندلسي في تصريح للنهار، أن قيمة التذاكر تم دراستها مسبقا وبطريقة منتظمة.

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن رفع عدد الرحلات الجوية من 9 إلى 32 رحلة أسبوعيا. ابتداء من يوم السبت 28 أوت.

وتم رفع عدد الرحلات نحو فرنسا إلى 24 رحلة أسبوعيا، وعدد الرحلات نحو كل من تركيا واسبانيا الى 2 أسبوعيا. بالإضافة إلى رحلة واحدة نحو إيطاليا كل يوم سبت. ونحو ألمانيا كل يوم أربعاء. ونحو تونس كل يوم جمعة. ورحلة واحدة نحو روسيا كل يوم جمعة.

وأفاد بيان وزارة النقل أنه في إطار المعاملة بالمثل، سيتم رفع هذا العدد إلى الضعف من طرف شركات الطيران الأجنبية. وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات نحو وجهات أخرى حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد.

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