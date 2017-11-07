الأندلس تنتظر المزيد من سحر بودبوز

أبدت جماهير “ريال بيتيس”، عن سعادتها بأداء الجزائري، رياض بودبو، في المباريات الأخيرة، حيث في كل مرة يشارك كبديل يعطي الإضافة.

واعتبرت الجماهير هدف “بودبوز” في مرمى خيتافي بداية عهد جديد للجزائري الذي عانى من الإصابات هذا الموسم.

ونشر حساب “ريال بيتيس” على “التويتر”، صورة فرحة رياض بهدفه وعلّق عليها: “العمل الجاد دائما ما يعطي نتائج جيدة”.

وأضاف: “نتمنى مشاهدة المزيد من سحرك يا بودبوز”.