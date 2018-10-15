الأندية الأوروبية تتصارع لضم “براهيمي”

كشفت صحيفة “أوجوغو” البرتغالية، أن هناك قائمة من الأندية الأوروبية التي أبدت اهتمامها بالنجم الجزائري “ياسين براهيمي” الذي سينتهي عقده في الصائفة المقبلة.

وكل من “لازيو”، “ويستهام” بالإضافة إلى “أولمبيك مارسيليا” و “بشكتاش” ينتظرون إشارة فقط من نجم “الدراغاو” حتى تبدأ المفاوضات.

فيمكن لبراهيمي أن يتفاوض مع أي فريق كان في الميركاتو الشتوي، قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع “بورتو”.

من جهة أخرى أكد “فرناندو غوميز” المسؤول المالي في الفريق البرتغالي أن تجديد عقد الجزائري يتطلب دفع راتب كبير لإقناعه بالبقاء في صفوف “الدراغاو”.