الأندية الأوروبية تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى

تقدمت الأندية الأوروبية، بتهانيها إلى أمة العربية والإسلامية، على حد سواء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنأ عمالقة الكرة الأوروبية، في صورة ريال مدريد وقطبا مانشستر وميلان وبايرن ميونخ، المسلمين بعيد الأضحى.

واختارت بعض الأندية نشر تهاني باللغة العربية، عبر حساباتها الرسمية على “فيسبوك” في صورة ريال مدريد الاسباني، وليفربول الانجليزي وبايرن ميونخ الألماني، بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي تملكها في العالم العربي.

