الأندية الأوروبية تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

وجهت الأندية الأوروبية من الدوريات الخمس الكبرى، تهانيها للأمة الإسلامية، خاصة منهم عشاق كرة القدم، بمناسبة عيد الفطر.

ونشرت العديد من الأندية الأوروبية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، تهانيعا بهذه المناسبة الدينية.

ونشر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بهذه المناسبة، صورة ضمت الثنائي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، وأمين غويري، أرفقتها بتهاني العيد.

كما حرصت عدة أندية أخرى، تهنئة الأمة الإسلامية بهذه المناسبة، على غرار، نادي فينرود الهولندي، الذي يضم الجزائري رامز زروقي، نادي آسي ميلان الإيطالي، نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، الذي ينشط فيه الجزائري الآخر ريان آيت نوري، بالإضافة لأندية أخرى.