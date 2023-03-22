الأندية الأوروبية تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

تقدّمت عدد من الأندية الأوروبية ونجومها بالتهاني الخالصة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم.

وقدّم فريق ريال مدريد بتهانيه عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، اليوم الأربعاء، حيث قال “يتقدم نادي ريال مدريد بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

وأضاف “كل عام وأنتم بخير مدريدستاس”.

كما قالت إدارة نادي ميلان الإيطالي على الحساب الرسمي عبر “تويتر” اليوم “أسرة أي سي ميلان تهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المعظم”.

وأضافت “مرحب شهر الصوم مرحب”.

إلى جانب ذلك، قام المهاجم الألماني صاحب الأصول التركية مسعود اوزيل بتهنئة الأمة الإسلامية، إلى جانب عدد من النجوم.

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