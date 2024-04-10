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الرياضة

الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الفطر

بقلم عزيز طالبي
الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الفطر
الأندية الأوروبية
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تقدمت أندية كرة القدم العالمية عامة و الأوربية بالخصوص إلى كافة الأمة الإسلامية بأحر التهاني و أسمى المعاني بحلول عيد فطر.

ونشرت إدارة برشولة صورة من أجل الصور التي تعبر عن حلول عيد الفطر. في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للفريق، عل ى منصة “إكس” حيث قال “نادي برشلونة يهنئكم بحلو عيد الفطر .. كل عام و أنتم بألف خير”.

كما هنأت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي كل الأمة الإسلامية بحلول العيد حيث قالت عبر الصفحة الرسمية لها الناطق باللغة العربية على منصة “إكس”: “باريس سان جيرمان يهنئكم بحلول عيد الفطر.. عيد مبارك كل عام و انتم بخير”.

و في الأخير، هنأت إدارة ليفربول هي الأخرى كعادتها الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر.

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